Governo, Tajani: “Nessuna frizione con Meloni e Salvini” (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Non ho mai avuto frizioni con Meloni e con Salvini, sono una persona di buon senso. Non ho avuto frizioni con nessuno”. Così Antonio Tajani, numero due di Fi, ospite di Skytg24, smentendo indiscrezioni su tensioni con gli alleati per la formazione del nuovo Governo Meloni. “Serve un Governo di alto profilo, ovvero con donne e uomini con le spalle larghe, che sappiano affrontare” l’emergenza energetica, la guerra. Serve un “Governo compatto Noi dobbiamo vincere una sfida e siamo convinti di potercela fare. I leader del centrodestra stanno lavorando per dare vita un Governo forte, capace di risolvere i problemi degli italiani”, ha detto ancora il coordinatore nazionale di Forza Italia. “Berlusconi l’ha detto più volte: pari dignità per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Non ho mai avuto frizioni cone con, sono una persona di buon senso. Non ho avuto frizioni con nessuno”. Così Antonio, numero due di Fi, ospite di Skytg24, smentendo indiscrezioni su tensioni con gli alleati per la formazione del nuovo. “Serve undi alto profilo, ovvero con donne e uomini con le spalle larghe, che sappiano affrontare” l’emergenza energetica, la guerra. Serve un “compatto Noi dobbiamo vincere una sfida e siamo convinti di potercela fare. I leader del centrodestra stanno lavorando per dare vita unforte, capace di risolvere i problemi degli italiani”, ha detto ancora il coordinatore nazionale di Forza Italia. “Berlusconi l’ha detto più volte: pari dignità per ...

Antonio_Tajani : .@forza_italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo gove… - Antonio_Tajani : Chi abusa del reddito di cittadinanza ruba risorse a chi ne ha veramente bisogno. Il governo che nascerà dovrà lavo… - novasocialnews : Governo, Tajani: 'Nessuna frizione con Meloni e Salvini' - GMagaglio : SCUOLA, AGORÀ DELLA PARITÀ: BENE FONDO SCUOLE PARITARIE PER IL CARO ENERGIA,ORA NUOVO GOVERNO COMPLETI LEGGE SU PAR… - telodogratis : Governo, Tajani: “Nessuna frizione con Meloni e Salvini” -