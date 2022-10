Giovanni Cricca, chi è il cantante di Amici 22: età, di dov’è, fidanzata, foto, inedito San Lorenzo e Instagram (Di domenica 2 ottobre 2022) La scuola di Amici, quella più spiata e famosa d’Italia, ha riaperto le sue porte. Ed è pronta ad accogliere, ancora una volta, gli allievi, tra cantanti e ballerini. Tra di loro anche il giovane Giovanni Cricca, che dimostrerà di avere un grande talento. E che ha deciso di lavorare con Lorella Cuccarini. La passione per la musica di Giovanni Cricca Giovanni Cricca è giovanissimo, ha 18 anni e vive a Riccione. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da piccolo: a 8 anni ha iniziato a esibirsi e oggi, nonostante sia giovane, è già cantante e musicista. Sa suonare la chitarra e il pianoforte. View this post on Instagram A post shared by Cricca Giovanni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) La scuola di, quella più spiata e famosa d’Italia, ha riaperto le sue porte. Ed è pronta ad accogliere, ancora una volta, gli allievi, tra cantanti e ballerini. Tra di loro anche il giovane, che dimostrerà di avere un grande talento. E che ha deciso di lavorare con Lorella Cuccarini. La passione per la musica diè giovanissimo, ha 18 anni e vive a Riccione. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da piccolo: a 8 anni ha iniziato a esibirsi e oggi, nonostante sia giovane, è giàe musicista. Sa suonare la chitarra e il pianoforte. View this post onA post shared by...

