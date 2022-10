Giovanni Ciacci insulta Marco Bellavia dopo l’uscita | ”Ce lo siamo levato dai c ”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 2 ottobre 2022) Vergognoso. Non sono passate neanche 24 ore da quandoha abbandonato il Grande Fratello Vip 7 e ancora subisce disdicevoli prese in giro, derisioni, insulti e mistificazioni anche a distanza. Incredibile che stia capitando tutto questo davanti ai nostri occhi.stamani si è reso tristemente protagonista di un episodio del genere, proprio lui che ha dichiarato di esser arrivato nel reality per combattere la stigmatizzazione della sieropositività, è uno dei protagonisti di questo becero spettacolo di scherno e derisione ai danni di una persona che non sta bene psicologicamente. Gli utenti sul web chiedono immediati provvedimenti contro tutti i vipponi coinvolti perché non solo debba essere condannata la discriminazione contro la sieropositività, l’omosessualità, la transessualità, ecc… ma ...