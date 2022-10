Giorgia si muove da premier: "Già al lavoro per abbassare le bollette" (Di domenica 2 ottobre 2022) Selfie, applausi, fotografie, strette di mano. Al Villaggio Coldiretti l'attenzione è tutta per Giorgia Meloni, che sceglie la kermesse di Milano per la sua prima uscita dopo la vittoria alle elezioni politiche. Il presidente di Fratelli d'Italia torna a parlare dopo essersi autoconsegnata al silenzio per cinque giorni: le sue ultime dichiarazioni in pubblico risalgono alle due e mezza del mattino di lunedì, quando all'hotel Parco dei Principi si presentò in sala stampa per un primo commento del voto. Un discorso pronunciato a caldo al quale erano seguiti giorni di silenzio. Meloni ha trascorso una giornata in famiglia, lunedì. Poi ha lavorato nei suoi uffici di Montecitorio e di via della Scrofa: incontri, telefonate, studio dei dossier, riunioni con staffe fedelissimi. Al Villaggio Coldiretti allestito al Castello Sforzesco di Milano, dove viene accolta come ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) Selfie, applausi, fotografie, strette di mano. Al Villaggio Coldiretti l'attenzione è tutta perMeloni, che sceglie la kermesse di Milano per la sua prima uscita dopo la vittoria alle elezioni politiche. Il presidente di Fratelli d'Italia torna a parlare dopo essersi autoconsegnata al silenzio per cinque giorni: le sue ultime dichiarazioni in pubblico risalgono alle due e mezza del mattino di lunedì, quando all'hotel Parco dei Principi si presentò in sala stampa per un primo commento del voto. Un discorso pronunciato a caldo al quale erano seguiti giorni di silenzio. Meloni ha trascorso una giornata in famiglia, lunedì. Poi ha lavorato nei suoi uffici di Montecitorio e di via della Scrofa: incontri, telefonate, studio dei dossier, riunioni con staffe fedelissimi. Al Villaggio Coldiretti allestito al Castello Sforzesco di Milano, dove viene accolta come ...

Luca_veey : RT @tempoweb: 'Già al lavoro per abbassare le bollette' #Meloni si muove da premier: #governo #centrodestra #2ottobre #iltempoquotidiano h… - tempoweb : 'Già al lavoro per abbassare le bollette' #Meloni si muove da premier: #governo #centrodestra #2ottobre… - Testament73 : RT @_marcomontanari: Giorgia Aspen si muove con draghi come fossero una coppia di nuoto sincronizzato. Si prevedono molte cadute dal pero,… - _marcomontanari : Giorgia Aspen si muove con draghi come fossero una coppia di nuoto sincronizzato. Si prevedono molte cadute dal pe… - taniaguida95 : @stato_libero4 @Smurfette10 Poi non tutte le esibizioni richiedono il ballo ,tipo una giorgia o una elisa sono più… -