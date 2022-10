GF VIP | “Si è toccato il pacco, poi…”: gesto nauseante, beccato dalle telecamere [VIDEO] (Di domenica 2 ottobre 2022) Durante le prime ore della giornata, al GF VIP un concorrente non è riuscito a contenere i bollenti spiriti. beccato senza pietà GF VIP (Screen da Twitter)Il reality show di Alfonso Signorini è iniziato da pochissimi giorni, eppure il clima è già rovente. L’uscita di scena, improvvisa e sconvolgente, di Marco Bellavia ha alzato un polverone indescrivibile sui social network, dove i fan del GF VIP stanno accusando senza pietà molti dei concorrenti. Loro, probabilmente ignari di tutto quello che sta succedendo al di fuori, continuano quindi la loro vita, anche se la diretta di lunedì 3 ottobre sarà una doccia davvero gelata per molti. Alle prime ore di domenica 2 ottobre, un concorrente del GF VIP è stato ripreso in un momento intimo e privato. Sebbene il gesto si possa in qualche modo accettare, ciò che ha fatto dopo è sconvolgente: ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 ottobre 2022) Durante le prime ore della giornata, al GF VIP un concorrente non è riuscito a contenere i bollenti spiriti.senza pietà GF VIP (Screen da Twitter)Il reality show di Alfonso Signorini è iniziato da pochissimi giorni, eppure il clima è già rovente. L’uscita di scena, improvvisa e sconvolgente, di Marco Bellavia ha alzato un polverone indescrivibile sui social network, dove i fan del GF VIP stanno accusando senza pietà molti dei concorrenti. Loro, probabilmente ignari di tutto quello che sta succedendo al di fuori, continuano quindi la loro vita, anche se la diretta di lunedì 3 ottobre sarà una doccia davvero gelata per molti. Alle prime ore di domenica 2 ottobre, un concorrente del GF VIP è stato ripreso in un momento intimo e privato. Sebbene ilsi possa in qualche modo accettare, ciò che ha fatto dopo è sconvolgente: ...

LaVeritaWeb : Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama… - 10100elis : RT @LaVeritaWeb: Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama dopo l… - pietro30199674 : RT @LaVeritaWeb: Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama dopo l… - Sinclai91549135 : RT @LaVeritaWeb: Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama dopo l… - VerdeGiuseppe4 : RT @LaVeritaWeb: Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama dopo l… -