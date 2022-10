GF Vip Marco Bellavia piange | «Non sono equilibrato» | Sonia Bruganelli lo difende

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 2 ottobre 2022) Nei giorni scorsiha provato a raccontare ai vipponi della casa del Grande Fratello Vip, il suo disagio forse legato alla depressione, ma questo non è stato specificato, ma nessuno degli inquilini della casa, salvo rare eccezioni, lo hanno compreso. Anzi in molti siscagliati contro di lui. Durante la diretta di giovedì sera arlo ci ha pensato. Durante la diretta di giovedì 29 settembreha spiegato di essersi allontanato da Pamela per rispetto e soprattutto perchè in questi giorni non si sente bene: «Io credo nella mia storia e un giorno la conquisterò – ha spiegato – ho avuto un po’ di defaillance nelle ultime ore. Siccome nonsereno o abbastanza ...