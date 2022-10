GF Vip, Ciacci non arretra contro Bellavia: «Ce lo siamo levati dai cogli*ni. Mirare, puntare, fuoco» – Video (Di domenica 2 ottobre 2022) Ciacci (US Endemol Shine) L’uscita di Marco Bellavia sembra non aver smosso particolarmente i sensi di colpa di molti “vipponi” al Grande Fratello Vip, tra cui Giovanni Ciacci, che ha espresso nuovamente il suo triste pensiero sull’ormai ex concorrente. Subito dopo l’annuncio del ritiro di Bellavia, probabilmente “forzato” per via del suo precario equilibrio mentale, gli unici a difenderlo e supportarlo, come avveniva da giorni, sono stati Antonella Fiordelisi e Luca Salatino. La prima ha invitato tutti i coinquilini a farsi un esame di coscienza e a chiedere scusa al diretto interessato per come si sono comportanti (“Avete detto che recitava”, afferma), innescando persino una ferocia reazione di Gegia e Wilma Goich; il secondo ha fatto presente a Charlie Gnocchi che Marco andava aiutato quando era ancora in casa, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 ottobre 2022)(US Endemol Shine) L’uscita di Marcosembra non aver smosso particolarmente i sensi di colpa di molti “vipponi” al Grande Fratello Vip, tra cui Giovanni, che ha espresso nuovamente il suo triste pensiero sull’ormai ex concorrente. Subito dopo l’annuncio del ritiro di, probabilmente “forzato” per via del suo precario equilibrio mentale, gli unici a difenderlo e supportarlo, come avveniva da giorni, sono stati Antonella Fiordelisi e Luca Salatino. La prima ha invitato tutti i coinquilini a farsi un esame di coscienza e a chiedere scusa al diretto interessato per come si sono comportanti (“Avete detto che recitava”, afferma), innescando persino una ferocia reazione di Gegia e Wilma Goich; il secondo ha fatto presente a Charlie Gnocchi che Marco andava aiutato quando era ancora in casa, ...

Lau_Topo : Mi sono ripromessa di non guardare più sta trasmissione fino a quando la condurrà signorini è ho fatto bene Ciacci… - robymallo : #GFVip, Ciacci non arretra contro Bellavia: «Ce lo siamo levati dai cogli*ni. Va fatto fuori chi ci dà più fastidio… - papasideromich2 : RT @stellaa25__: Ciacci dice che Luca non fa parte dei Vip quindi va eliminato, e tu chi cazz sei Alberto Sordi. #gfvip - Ale74226567 : @badgalvale George e Luca saranno presi di mira l'hanno detto stamattina Ciacci e Patrizia perché non li considerano vip - cippins : RT @Teresa75641417: No vabbè ciacci ma perché pesti un mettine ogni volta “ Luca lo dobbiamo far fuori non è un vip non è giusto che è qui”… -