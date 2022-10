Gf Vip 7, Alberto De Pisis si scaglia contro Charlie Gnocchi: “Da parte tua vedo strategia ostentata” (Di domenica 2 ottobre 2022) Momenti di tensione all’interno della casa del Gf Vip 7. Lo scontro ha coinvolto Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi, con il ragazzo che ha fatto notare al compagno d’avventura il suo “protagonismo”. La discussione è partita dalla spesa. Riuniti in giardino, Charlie ha accusato Cristina Quaranta di essere troppo precisa, per poi criticare il comportamento di Luca Salatino, Alberto e altri concorrenti. De Pisis però non ha accettato le parole di Charlie e ha detto: Sai qual è la verità che traspare più forte? Subisci molto l’effetto delle telecamere e sei perennemente sotto i riflettori qualunque cosa dici. Sei alla ricerca costante della clip, della situazione. Ti siedi qua, con le telecamere puntate. La stragrande maggioranza delle ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 ottobre 2022) Momenti di tensione all’interno della casa del Gf Vip 7. Lo sha coinvoltoDe, con il ragazzo che ha fatto notare al compagno d’avventura il suo “protagonismo”. La discussione è partita dalla spesa. Riuniti in giardino,ha accusato Cristina Quaranta di essere troppo precisa, per poi criticare il comportamento di Luca Salatino,e altri concorrenti. Deperò non ha accettato le parole die ha detto: Sai qual è la verità che traspare più forte? Subisci molto l’effetto delle telecamere e sei perennemente sotto i riflettori qualunque cosa dici. Sei alla ricerca costante della clip, della situazione. Ti siedi qua, con le telecamere puntate. La stragrande maggioranza delle ...

IsaeChia : #GfVip 7, Alberto De Pisis si scaglia contro Charlie Gnocchi: “Da parte tua vedo strategia ostentata” - Teresa75641417 : No vabbè ciacci ma perché pesti un mettine ogni volta “ Luca lo dobbiamo far fuori non è un vip non è giusto che è… - stellaa25__ : Ciacci dice che Luca non fa parte dei Vip quindi va eliminato, e tu chi cazz sei Alberto Sordi. #gfvip - angeliquepoison : #GFVip GF Vip Marco Bellavia eliminato, il concorrente abbandona la casa prima del televoto - Piper Spettacolo Ital… - blogtivvu : Ciacci “interroga” Alberto: “Sei lesbica?”, l’assurda conversazione al GF Vip (e la Fiordelisi guadagna ancora punt… -