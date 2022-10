Gazzetta: Leao è il giocatore più decisivo del Milan e di tutto il campionato (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Milan ha vinto sull’Empoli 3-1 in una partita incredibile. decisivo, per tanti versi, ancora una volta Rafael Leao, che la Gazzetta dello Sport oggi esalta in due pezzi. “Leao meravigliao. Leao che viene da un altro pianeta, un alieno atterrato sul campionato, un fenomeno d’altri tempi. Leao è il calcio bello, spettacolare, divertente, fatto di dribbling, corse, tunnel, cross, tiri, sfide infinite con i rivali, il tutto senza pensarci mai troppo. Il suo rinnovo costerebbe complessivamente sessantacinque milioni: non ci permettiamo di fare i conti in tasca a Maldini e Massara, che fin qui non hanno sbagliato niente, ma c’è un Milan con Leao e uno senza”. Al 34’ del secondo tempo il punteggio della ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilha vinto sull’Empoli 3-1 in una partita incredibile., per tanti versi, ancora una volta Rafael, che ladello Sport oggi esalta in due pezzi. “meravigliao.che viene da un altro pianeta, un alieno atterrato sul, un fenomeno d’altri tempi.è il calcio bello, spettacolare, divertente, fatto di dribbling, corse, tunnel, cross, tiri, sfide infinite con i rivali, ilsenza pensarci mai troppo. Il suo rinnovo costerebbe complessivamente sessantacinque milioni: non ci permettiamo di fare i conti in tasca a Maldini e Massara, che fin qui non hanno sbagliato niente, ma c’è uncone uno senza”. Al 34’ del secondo tempo il punteggio della ...

