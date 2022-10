Francia, meno detriti nello spazio: la ricerca di Alice Brunello finalista a Parigi (Di domenica 2 ottobre 2022) Alice Brunello, dottoranda della scuola in Scienze, Tecnologie e Misure Spaziali (STMS) del Cisas-Unipd con supervisore il Prof. Enrico Lorenzini del DII, co-supervisore il dr. Andrea Valmorbida del DII ed il prof. Gonzalo Sanchez-Arriaga della Universitá Carlos III de Madrid è entrata nella rosa dei 4 finalisti/e del Premio Luigi G. Napolitano conferito ad un giovane ricercatore / ricercatrice allo International Astronautical Congress (IAC – 2022 – https://iac2022.org/) che si è tenuto a Parigi il 18-22 settembre 2022. Lo IAC è il congresso aerospaziale più grande del mondo, con 6.500 partecipanti in questa edizione del 2022. Il Premio Luigi G. Napolitano viene assegnato ogni anno ad un giovane ricercatore / ricercatrice che ha contribuito in modo significativo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022)Bru, dottoranda della scuola in Scienze, Tecnologie e Misure Spaziali (STMS) del Cisas-Unipd con supervisore il Prof. Enrico Lorenzini del DII, co-supervisore il dr. Andrea Valmorbida del DII ed il prof. Gonzalo Sanchez-Arriaga della Universitá Carlos III de Madrid è entrata nella rosa dei 4 finalisti/e del Premio Luigi G. Napolitano conferito ad un giovanetore /trice allo International Astronautical Congress (IAC – 2022 – https://iac2022.org/) che si è tenuto ail 18-22 settembre 2022. Lo IAC è il congresso aerospaziale più grande del mondo, con 6.500 partecipanti in questa edizione del 2022. Il Premio Luigi G. Napolitano viene assegnato ogni anno ad un giovanetore /trice che ha contribuito in modo significativo ...

MariaGr12512482 : @MadameA02 All'italiano, fin ora, non è mancato il pane o alcuni diritti fondamentali, penso io,perché quando manch… - ADufresne71 : @carlogubi Più o meno come succede in Francia, UK, USA, per dire i primi che mi vengono in mente - salidaparallela : @FedeRica8080 Meno del nonno paterno,ma degli altri si.Con nonna paterna ci sono cresciuto in casa abitando con noi… - IvanRettore : @targettopoli Siamo noi in Italia a considerarlo ancora come tale. In Francia, conta molto meno al punto che lo inv… - giuroby : @ErmannoKilgore Ma la Francia non si sente più? Un po' meno protagonista in questa fase o forse ho perso qualche notizia... -