Francesca Chillemi parla: ecco cosa le ha cambiato la vita (Di domenica 2 ottobre 2022) Un'intervista a cuore aperto per Francesca Chillemi che in questi giorni è al centro dell'attenzione per la fiction Viola come il mare. parla dell'evento che le ha cambiato la vita. Leggi su comingsoon (Di domenica 2 ottobre 2022) Un'intervista a cuore aperto perche in questi giorni è al centro dell'attenzione per la fiction Viola come il mare.dell'evento che le hala

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - GDS_it : Ottimo esordio su Canale 5 di #ViolaComeIlMare con Francesca Chillemi e Can Yaman: la serie è stata leader della se… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - TilaTila2020 : RT @GDS_it: Ottimo esordio su Canale 5 di #ViolaComeIlMare con Francesca Chillemi e Can Yaman: la serie è stata leader della serata con il… - Virgini69455679 : RT @Sirio53943017: #Repost @valeria_fabrizi_officialpage • • • • • • Sono felice del grandissimo successo di “Viola come il mare” con Franc… -