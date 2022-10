Francesca Chillemi confessa il cambiamento (Di domenica 2 ottobre 2022) Francesca Chillemi è pronta a tornare in televisione con Viola: tutte le novità sia professionali che private Un grande ritorno in tv quello di Francesca Chillemi pronta a vestire i panni di Viola- come il mare insieme a Can Yaman. La coppia se così si può definire da mesi è sotto l’occhio del ciclone in quanto più volte si è parlato di un flirt tra i due. Un legame sentimentale smentito prontamente da entrambi più volte, dato che l’attrice è felicemente sposata da tempo. Nessuna crisi con il marito Rosso Stefano, imprenditore 40enne con la quale ha anche un figlio. (web)Francesca Chillemi e la maternità: cosa è cambiato da quando è nata la sua bambina E proprio parlando di suo figlio, Francesca Chillemi ha sottolineato quanto la ... Leggi su formatonews (Di domenica 2 ottobre 2022)è pronta a tornare in televisione con Viola: tutte le novità sia professionali che private Un grande ritorno in tv quello dipronta a vestire i panni di Viola- come il mare insieme a Can Yaman. La coppia se così si può definire da mesi è sotto l’occhio del ciclone in quanto più volte si è parlato di un flirt tra i due. Un legame sentimentale smentito prontamente da entrambi più volte, dato che l’attrice è felicemente sposata da tempo. Nessuna crisi con il marito Rosso Stefano, imprenditore 40enne con la quale ha anche un figlio. (web)e la maternità: cosa è cambiato da quando è nata la sua bambina E proprio parlando di suo figlio,ha sottolineato quanto la ...

