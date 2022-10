(Di domenica 2 ottobre 2022) LedelIan in. Le immagini girate con i droni sull'isola di Matlacha. Il bilancio delle vittime dell'Ian ine' salito a 44, come hanno ...

scafroglia_i : Biden ha detto di essere molto vicino a Florida e Carolina del Nord in merito ai devastanti danni causati dall'urag… - _saslo : poi chiaramente i media ci indirizzano è più di una volta ci scordiamo che il mondo di altre famiglie vive momenti… - Ucrainarussia : ??Fort Myers (Florida) l'impatto dell'#uragano #Ian con venti medi attorno 250km/h e mareggiate devastanti. - InMeteo : L’uragano Ian ha raggiunto la Florida: inondazioni devastanti in atto [VIDEO] -

Agenzia ANSA

Leconseguenze del mortale uragano Ian in. Le immagini girate con i droni sull'isola di Matlacha. Il bilancio delle vittime dell'uragano Ian ine' salito a 44, come hanno ...21.05 Ian devasta la: almeno 64 morti Il numero delle vittime dell'uragano Ian inè salito da 45 ad almeno 64. Lo riferiscono le autorità locali: tra i piùad aver colpito gli Stati Uniti negli ultimi decenni. La maggior parte delle vittime sono morte per ... Florida, le devastanti conseguenze del mortale uragano Ian riprese dall'alto - Mondo Le devastanti conseguenze del mortale uragano Ian in Florida. Le immagini girate con i droni sull'isola di Matlacha. Il bilancio delle vittime ...Ian, dopo aver devastato Porto Rico e Cuba, è arrivato anche in South Carolina Oltre due milioni di persone sono rimaste senza corrente, gli allagamenti sono stati devastanti: almeno 9… Leggi ...