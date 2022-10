Florentino Perez sulla Superlega | «Solo così si possono trovare soluzioni per risolvere il problema del calcio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) . Le parole del presidente del Real Madridè tornato a parlare di. Ecco di seguito le parole del presidente del Real Madrid: PROBLEMI – «Perunbisogna riconoscere che esiste.si. Il nostro amato sport è malato, perde la leadership come attore globale. I giovani sono sempre meno interessati, una tendenza da invertire prima che sia troppo tardi. Le nuove generazioni prediligono altri spettacoli, come piattaforme online o videogiochi. Chiedono un prodotto di qualità che ilnon dà, perché le competizioni attuali non attraggono… fino alle fasi finali. Con il massimo rispetto per i campionati nazionali, i grandi ...