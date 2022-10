FIFA 23, ancora problemi per il nuovo titolo EA, gli utenti di Steam sono furiosi (Di domenica 2 ottobre 2022) A pochi giorni dall’uscita ufficiale di FIFA 23, il nuovo capitolo della saga videoludica calcistica più famosa e venduta di sempre, non sono poche le segnalazioni di disservizi da parte dei videogiocatori di tutto il mondo. FIFA 23, 2/10/2022 – Computermagazine.itIn particolare, come sottolineato dal sito de La Gazzetta dello Sport, sono i pc gamer a lamentare i maggiori problemi, a cominciare da grosse difficoltà nell’avviare il gioco per via del sistema anti-cheat, ovvero, quel “software” che blocca i giocatori online che barano, per dirlo in parole povere. Basta andare su Steam, la piattaforma gaming PC più famosa al mondo, per leggere le recensioni di FIFA 23, per lo più negative da parte della community, sottolinea ancora la ... Leggi su computermagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) A pochi giorni dall’uscita ufficiale di23, ilcapitolo della saga videoludica calcistica più famosa e venduta di sempre, nonpoche le segnalazioni di disservizi da parte dei videogiocatori di tutto il mondo.23, 2/10/2022 – Computermagazine.itIn particolare, come sottolineato dal sito de La Gazzetta dello Sport,i pc gamer a lamentare i maggiori, a cominciare da grosse difficoltà nell’avviare il gioco per via del sistema anti-cheat, ovvero, quel “software” che blocca i giocatori online che barano, per dirlo in parole povere. Basta andare su, la piattaforma gaming PC più famosa al mondo, per leggere le recensioni di23, per lo più negative da parte della community, sottolineala ...

BrestStefano : @juventusfc @SerieA @Bolognafc1909 @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia Significa che giocheremo ancora con ‘sta maglia? N… - black920318341 : @juventusfc @SerieA @Bolognafc1909 @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia Per fare ancora schifo? - AndresCorder0s : @mike_fusco @juventusfc @SerieA @Bolognafc1909 @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia Ancora le compro ???????????? - NunquamDeorsum : Le società, e in primis i giocatori, come ha detto Kloop devono farsi sentire con UEFA e FIFA . Non si può continua… - NIncandescenza : @EA_FIFA_Italia @SerieA @EASPORTSFIFA Ciao, io ho comprato la versione Ultimate il 18 Agosto e non ho ancora ricevu… -