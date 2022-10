FIA, budget cap e possibile scandalo: la posizione della Federazione (Di domenica 2 ottobre 2022) Un caso che potrebbe generare, ovviamente, un piccolo (grande) scandalo all’interno dei confini della Formula 1. La FIA sta esaminando i dossier di Red Bull e Aston Martin relativi agli sforamenti del budget cap da parte delle due scuderie. La certezza di queste infrazioni ancora non è arrivata, e la Federazione Internazionale dell’Automobilismo sta prendendo tempo ammonendo chiunque generi vuoti chiacchere prima dell’ufficializzazione delle presunte colpe. C’è chi, all’interno del paddock, si è portato già avanti con le polemiche: la Mercedes, per bocca di Toto Wolff, si è detta fiduciosa della trasparenza del massimo organo governativo, mentre la Ferrari ha fatto sapere che la violazione “sarebbe grave”. Dall’altra, invece, c’è il team austriaco che con Chris Horner e Helmut Marko ha giocato in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Un caso che potrebbe generare, ovviamente, un piccolo (grande)all’interno dei confiniFormula 1. La FIA sta esaminando i dossier di Red Bull e Aston Martin relativi agli sforamenti delcap da parte delle due scuderie. La certezza di queste infrazioni ancora non è arrivata, e laInternazionale dell’Automobilismo sta prendendo tempo ammonendo chiunque generi vuoti chiacchere prima dell’ufficializzazione delle presunte colpe. C’è chi, all’interno del paddock, si è portato già avanti con le polemiche: la Mercedes, per bocca di Toto Wolff, si è detta fiduciosatrasparenza del massimo organo governativo, mentre la Ferrari ha fatto sapere che la violazione “sarebbe grave”. Dall’altra, invece, c’è il team austriaco che con Chris Horner e Helmut Marko ha giocato in ...

