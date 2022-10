F1, partenza rinviata a Singapore: condizioni estreme per la pioggia (Di domenica 2 ottobre 2022) Slitta la partenza della tredicesima edizione del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Il tutto è dovuto alla pioggia incessante che sta cadendo su Marina Bay, come ci si poteva aspettare questa mattina. Già da ieri, quando durante le FP3 una importante scrosciata d’acqua si era abbattuta sulla pista rendendo il turno di libere bagnato, c’era il sospetto che la gara potesse essere bagnata. E anche questa mattina le previsioni del tempo avevano annunciato delle condizioni variabili, tra pioggia e schiarite. Al momento però, sulla pista si vede soltanto un forte acquazzone. Le alte sfere della Formula 1 hanno dunque annunciato lo slittamento della procedura di partenza della gara, che sarebbe dovuta avvenire per le ore 14.00. Impossibile ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Slitta ladella tredicesima edizione del Gran Premio di, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Il tutto è dovuto allaincessante che sta cadendo su Marina Bay, come ci si poteva aspettare questa mattina. Già da ieri, quando durante le FP3 una importante scrosciata d’acqua si era abbattuta sulla pista rendendo il turno di libere bagnato, c’era il sospetto che la gara potesse essere bagnata. E anche questa mattina le previsioni del tempo avevano annunciato dellevariabili, trae schiarite. Al momento però, sulla pista si vede soltanto un forte acquazzone. Le alte sfere della Formula 1 hanno dunque annunciato lo slittamento della procedura didella gara, che sarebbe dovuta avvenire per le ore 14.00. Impossibile ...

