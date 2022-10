F1, multa da 25mila euro per il piercing di Lewis Hamilton: «Devo tenerlo per motivi medici» (Di domenica 2 ottobre 2022) 25mila euro: tanto è costato alla Mercedes il piercing al naso del pilota Lewis Hamilton. L’azienda è stata infatti multata dalla Fia (la Federazione italiana dell’automobile) per aver inviato un modulo in cui si affermava che il pilota britannico aveva rimosso tutti i suoi gioielli e piercing, in conformità con il regolamento. Una regola che invece sarebbe stata violata dal sette volte campione del mondo F1: «La mia non voleva essere una protesta, semplicemente mettendo e togliendo il piercing mi era venuta una piccola infezione al naso. Così i medici mi hanno medicato nei giorni scorsi consigliandomi di tenere questa sorta di tappino», ha spiegato Hamilton. La Fia, d’altro canto, ha spiegato che il pilota «aveva ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022): tanto è costato alla Mercedes ilal naso del pilota. L’azienda è stata infattita dalla Fia (la Federazione italiana dell’automobile) per aver inviato un modulo in cui si affermava che il pilota britannico aveva rimosso tutti i suoi gioielli e, in conformità con il regolamento. Una regola che invece sarebbe stata violata dal sette volte campione del mondo F1: «La mia non voleva essere una protesta, semplicemente mettendo e togliendo ilmi era venuta una piccola infezione al naso. Così imi hanno medicato nei giorni scorsi consigliandomi di tenere questa sorta di tappino», ha spiegato. La Fia, d’altro canto, ha spiegato che il pilota «aveva ...

