F1 | la nuova griglia di partenza del GP di Singapore | penalizzato Russell | cosa cambia

(Di domenica 2 ottobre 2022) Si trasforma ladidel Gran Premio didi Formula 1 a poche ore dall’inizio della gara. Pochi minuti fa è stata annunciato il cambio di Power Unit per George(Mercedes), che partirà così dalla pit lane.dunque la seconda metà dello schieramento, visto che il pilota britannico si era fermato ieri all’undicesimo posto. In sesta fila ci sarà dunque Mick Schumacher (Haas) al fianco di Lance Stroll (Aston Martin), che scala undicesimo. Guadagna una fila anche Daniel Ricciardo (McLaren), una posizione per Esteban Ocon (Alpine), ieri diciottesimo. F1, GP2022: Georgesostituisce la power unit e partirà dalla pit laneDIGPF1 2022 1. ...

Ispirata alle Streamliner degli anni 30', la grande coreana, totalmente elettrica, ha una ... In tema di efficienza, il frontale senza, gli specchietti laterali digitali (non di serie), i ... Costruita in Cina su una piattaforma elettrica, apre prospettive nuove al brand smart. Perché ... Fari sottili, vistosa , cerchi da 19 pollici, linea che richiama un po' il mitico 'Squalo' ... Quella MX-5 "trasformata" in un'Alfa Romeo: tributo o sacrilegio L'idea è di Geoff Lipscombe, ex responsabile del dipartimento Interior trim engineering dell'Aston Martin e grande appassionato delle auto del Biscione: tributo o sacrilegio agli occhi degli appassion ...