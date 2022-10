F1, il nuovo orario del GP di Singapore: partenza rinviata, cosa è successo, il cambio di programma (Di domenica 2 ottobre 2022) La pioggia continua a flagellare il fine settimana dei motori. Stamattina era toccato alla MotoGP vedere la partenza del GP di Thailandia posticipata di 55 minuti a causa di un temporale tropicale abbattutosi su Buriram, il quale aveva portato anche alla sospensione anticipata della precedente gara di Moto2 vinta dall’italiano Tony Arbolino. Ora è la F1 a dover fare i conti con il maltempo: la partenza del GP di Singapore è stata infatti rinviata di un’ora e cinque minuti! Il via della gara era originariamente previsto per le 14.00. La probabilità di pioggia per la giornata odierna era del 30%, tuttavia ha fatto invece capolino in maniera copiosa, tanto da portare i commissari a rinviare la partenza sin dalle 13.25 ed a tempo indeterminato. Intorno alle 13.50 la pioggia è calata d’intensità, portando ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) La pioggia continua a flagellare il fine settimana dei motori. Stamattina era toccato alla MotoGP vedere ladel GP di Thailandia posticipata di 55 minuti a causa di un temporale tropicale abbattutosi su Buriram, il quale aveva portato anche alla sospensione anticipata della precedente gara di Moto2 vinta dall’italiano Tony Arbolino. Ora è la F1 a dover fare i conti con il maltempo: ladel GP diè stata infattidi un’ora e cinque minuti! Il via della gara era originariamente previsto per le 14.00. La probabilità di pioggia per la giornata odierna era del 30%, tuttavia ha fatto invece capolino in maniera copiosa, tanto da portare i commissari a rinviare lasin dalle 13.25 ed a tempo indeterminato. Intorno alle 13.50 la pioggia è calata d’intensità, portando ...

