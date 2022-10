F1, GP Singapore verso il rinvio: pioggia torrenziale sul circuito di Marina Bay (Di domenica 2 ottobre 2022) Concreto rischio rinvio per il GP di Singapore di F1, in programma alle ore 14 sul circuito di Marina Bay, quando sulla pista asiatica saranno le ore 20. La gara, infatti, è minacciata da una pioggia torrenziale che si è abbattuta sul tracciato e che ha provocato anche un allagamento del rettilineo di partenza. I radar non sono clementi e il maltempo parrebbe persistere sull’area interessata, con queste condizioni la gara non può partire. Sembra impossibile che entro un’ora la situazione possa tornare alla normalità, dunque si attendono novità da parte della Fia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Concreto rischioper il GP didi F1, in programma alle ore 14 suldiBay, quando sulla pista asiatica saranno le ore 20. La gara, infatti, è minacciata da unache si è abbattuta sul tracciato e che ha provocato anche un allagamento del rettilineo di partenza. I radar non sono clementi e il maltempo parrebbe persistere sull’area interessata, con queste condizioni la gara non può partire. Sembra impossibile che entro un’ora la situazione possa tornare alla normalità, dunque si attendono novità da parte della Fia. SportFace.

