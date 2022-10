F1 GP Singapore, previsioni meteo oggi gara: concreto rischio pioggia (Di domenica 2 ottobre 2022) Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Singapore di F1: andiamo a scoprire di seguito le previsioni meteo sulla pista di Marina Bay. meteo variabile sul circuito asiatico, e la pioggia è assolutamente un rischio concreto. Si parte alle ore 14, dunque le 20 locali, si corre in notturna e così le temperature saranno non eccessive, ma comunque alta intorno ai venticinque gradi. Presente tanta umidità, pista cittadina e dunque possibile che si verifichino dei fenomeni atmosferici che andrebbero a influire sullo svolgimento della gara sparigliando così le carte. meteo France, che viene utilizzato dal Circus per le previsioni del tempo, segnala rischio pioggia per ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Tutto pronto per ladel Gran Premio didi F1: andiamo a scoprire di seguito lesulla pista di Marina Bay.variabile sul circuito asiatico, e la pia è assolutamente un. Si parte alle ore 14, dunque le 20 locali, si corre in notturna e così le temperature saranno non eccessive, ma comunque alta intorno ai venticinque gradi. Presente tanta umidità, pista cittadina e dunque possibile che si verifichino dei fenomeni atmosferici che andrebbero a influire sullo svolgimento dellasparigliando così le carte.France, che viene utilizzato dal Circus per ledel tempo, segnalapia per ...

