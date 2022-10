Ex gieffina si mobilita contro Gegia per Marco Bellavia | radiazione dall’Albo

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 2 ottobre 2022) Il casonon accenna a sgonfiarsi e la richiesta di sanzioni e provvedimenti verso i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 arrivano da ogni parte. Ma c’è una delle persone accusate di aver tenuto un comportamento errato verso il vippone, che appartiene all’ordine degli psicologi. Stiamo parlando di, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci. La donna, oltre ad essere una comica in auge negli anni ’90, è anche una psicologa regolarmente iscritta all’albo. Dopo quanto accaduto, potrebbe non esserlo più. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Extuona: “Azione per radiarladegli psicologi” La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello, si è unita alle tante ...