Every Breath You Take, il successo dei Police (Di domenica 2 ottobre 2022) Every Breath you Take and Every move you makeEvery bond you break, Every step you Take, I’ll be watching you Così inizia una dell canzoni più popolari dei Police, Every Breath You Take.Pubblicato nel 1983, il brano fu uno dei più ascoltati di quell’anno, rimanendo a lungo nelle classifiche. Non solo: Sting, frontman della band a quel tempo, vinse un Grammy per la canzone dell’anno 1984. Inoltre Every Breath You Take è all’84esima posizione nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone.Il brano è contenuto nell’album Synchronicity, quinto lavoro dei Police e ottenne il Disco d’oro in America e quello di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022)youandmove you makebond you break,step you, I’ll be watching you Così inizia una dell canzoni più popolari deiYou.Pubblicato nel 1983, il brano fu uno dei più ascoltati di quell’anno, rimanendo a lungo nelle classifiche. Non solo: Sting, frontman della band a quel tempo, vinse un Grammy per la canzone dell’anno 1984. InoltreYouè all’84esima posizione nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone.Il brano è contenuto nell’album Synchronicity, quinto lavoro deie ottenne il Disco d’oro in America e quello di ...

a_faravelli : @FrancescaCphoto Rock The Casbah Every Breath You Take Lose yourself (anche se non è propriamente un video) I Verve troppo moderni ?? - leirasfilter : a dream, every breath you exhale is already in paradise.' da Paradise. Il conforto assoluto che mi hanno dato quest… - VittorioVec : @Nai1926_ Due risposte Canto allo scugnizzo, Eugenio Bennato Every breath you take, The Police - MaxdeiTOS : @PERTE346530971 Torna a suonare la chitarra ?? con quell’altro imbecile del tuo amico. Dai, con il giro di DO puoi f… - _moncherries : ci sono alcune canzoni d'amore che non dedicherò mai e poi mai e sono le seguenti: - every breath you take, the pol… -

Eridanea, apprezzato concerto "unplugged" del duo Angiolini - Visioli Un pubblico attento e appassionato si è lasciato coinvolgere sin dall'inizio dalla versione arpeggiata di Every Breath You Take dei Police, seguita dalla toccante melodia di Shape of My Heart ... Gabriele Corsi torna con 'Don't forget the lyrics!' Mai fatto la serenata a sua moglie "Ho studiato chitarra classica, ero fissato con i Police, cantavo "Every breath you take" come fosse un pezzo romantico, poi ho scoperto che era la canzone di uno ... Rockol.it Lessons From Living With a Lung Transplant Although I disclosed in my last article in The American Spectator that I had a serious health matter pulling me away from writing regularly — in the meantime, temporarily, just for a limited time only ... Dentro la Canzone: In Every Dream Home a Heartache dei Roxy Music C’è qualcosa di tetro e sinistro in quell’arpeggio di organo che domina tutta la prima parte di In Every Dream Home a Heartache dei Roxy Music, brano contenuto nel secondo album della band: For Your ... Un pubblico attento e appassionato si è lasciato coinvolgere sin dall'inizio dalla versione arpeggiata diYou Take dei Police, seguita dalla toccante melodia di Shape of My Heart ...Mai fatto la serenata a sua moglie "Ho studiato chitarra classica, ero fissato con i Police, cantavo "you take" come fosse un pezzo romantico, poi ho scoperto che era la canzone di uno ... Police, la storia di "Every breath you take" Although I disclosed in my last article in The American Spectator that I had a serious health matter pulling me away from writing regularly — in the meantime, temporarily, just for a limited time only ...C’è qualcosa di tetro e sinistro in quell’arpeggio di organo che domina tutta la prima parte di In Every Dream Home a Heartache dei Roxy Music, brano contenuto nel secondo album della band: For Your ...