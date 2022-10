orizzontescuola : Etica scolastica e politica. Lettera - sevecandido : In medio stat virtus (La virtù sta nel mezzo) è una massima latina della filosofia medievale scolastica che si rifà… -

Focolari Italia

... a cominciare da una riflessione su come l'istituzionesia andata evolvendosi negli ... ma tecnici ed esperti con qualche cognizione di 'applicata'. Quali siano queste cognizioni lo ...Perché non si modifica, invece, la normativaverso una maggioreprofessionale ed un ritorno ai valori della meritocrazia didattica. Ecco, qui alcuni insegnanti e dirigenti potrebbero ... Laboratori di Economia Etica: un video per celebrare i laboratori del precedente anno scolastico e inaugurare il nuovo anno in apertura Imperia. Inizia con la surroga della consigliera Maria Nella Ponte il consiglio comunale di Imperia che ha recentemente rassegnato le dimissioni ed è al suo posto subentrato Stefano Semeria. Presentat ...