Enrica Bonaccorti e la foto con il volto tumefatto | cos' è successo

lacittanews : di Maria Teresa Veneziani «La gente mi ama? Perché sa che non racconto balle». - zazoomblog : Sono caduta di faccia. Enrica Bonaccorti mostra il volto tumefatto - #caduta #faccia. #Enrica #Bonaccorti… - zazoomblog : Sono caduta di faccia. Enrica Bonaccorti mostra il volto tumefatto - #caduta #faccia. #Enrica #Bonaccorti - infoitcultura : Enrica Bonaccorti, cade dalle scale e mostra il volto tumefatto sui social: «Non mi ha menata nessuno… » - infoitcultura : Incidente domestico per Enrica Bonaccorti -

"Realtà truccata! Non mi ha menato nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla", chiariva subito, che ha deciso di accostare all'immagine con i lividi un ...Sandra Milo ha scritto ', mi spiace tanto che tu abbia avuto questo brutto incidente ma una donna forte come te non si lascia fermare da niente. Auguri di pronta guarigione'. Al sostegno si ...Volto tumefatto, occhi lucidi, capello spettinato. Enrica Bonaccorti pubblica una foto da un letto di ospedale e preoccupa i fan: pochi giorni prima della sua apparizione a Pomeriggio5, ...Brutta caduta in casa per Enrica Bonaccorti. La conduttrice tv, 72 anni, si è mostrata sui social con il volto tumefatto. Non mi ha menata nessuno – spiega –. Sono caduta di faccia e mi sono ...