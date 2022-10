Empoli-Milan | rabbia Zanetti | “Rimessa laterale battuta 10 metri più avanti” Anche Pioli protagonista

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 2 ottobre 2022)si potrebbe raccontare direttamente dal finale di gara. Un finale intenso e acceso in cui non mancano le polemiche. L’episodio incriminato arriva al minuto 79 quando, i rossoneri passano in vantaggio con la rete di Rebic. Il croato è messo a porta libera da Leao, ma ad innescare ladei toscani è la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Napoli-, probabili formazioni del big match dell’ottava giornata di Serie A Probabili formazioni– Celtic, 5^ giornata Europa League Probabili formazioni Benevento-, Serie A Supercoppa Femminile, da domani le Final Four Le Probabili formazioni-Torino, Coppa Italia Lazio, Maurizio Sarri vuole Romagnoli ...