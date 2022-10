Empoli-Milan 1-3 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di domenica 2 ottobre 2022) Il sabato della giornata 8 di Serie A termina con la rocambolesca vittoria delin casa dell’per 3-1. Dopo quasi 80 minuti di belle giocate e occasioni da una parte e dall’altra, ma col punteggio inchiodato sullo 0-0, nell’ultima decina di minuti succede praticamente di tutto. La squadra di Pioli si porta in vantaggio al 79° con Rebic e gestisce la gara, non senza apprensioni, fino allo scoccare del minuto 90. Nel recupero, arrivano addirittura altre 3 reti. Al 92°, Bajrami trova il pareggio su una magistrale punizione. Sull’azione seguente alla ripresa del gioco, i rossoneri trovano clamorosamente il gol del sorpasso con Ballo-Touré. Infine, quando ormai il signor Aureliano sta per mandare tutti sotto la doccia, Leao scatta verso la porta toscana, concludendo il contropiede con un dolce tocco sotto. Come da tradizione, ...