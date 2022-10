Elezioni Lettonia: Karins viene rieletto (Di domenica 2 ottobre 2022) Le Elezioni in Lettonia si sono concluse con la vittoria del partito New Unity Party di centrodestra del primo ministro Krisjanis Karins. La guerra in Ucraina ha influito molto sull’esito delle Elezioni. Elezioni Lettonia: cos’è successo? Il New Unity Party di centrodestra del primo ministro Krisjanis Karins ha vinto le Elezioni in Lettonia. I lettoni Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 ottobre 2022) Leinsi sono concluse con la vittoria del partito New Unity Party di centrodestra del primo ministro Krisjanis. La guerra in Ucraina ha influito molto sull’esito delle: cos’è successo? Il New Unity Party di centrodestra del primo ministro Krisjanisha vinto lein. I lettoni

ilpost : Alle elezioni in Lettonia ha vinto chi preferisce la NATO alla Russia - Billa42_ : Elezioni Lettonia: Karins viene rieletto - ComVentotene : Alle elezioni in Lettonia ha vinto chi preferisce la #NATO alla #Russia Rimarrà probabilmente primo ministro Krisj… - ANSANuovaEuropa : Lettonia: elezioni, vittoria dei centristi filoccidentali - ValentinaFascia : RT @ilpost: Alle elezioni in Lettonia ha vinto chi preferisce la NATO alla Russia -