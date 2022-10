Elezioni Brasile, Vanda Ortega l’infermiera indigena candidata che lotta per la difesa della foresta amazzonica (Di domenica 2 ottobre 2022) “Le nostre candidature devono essere viste come un soffio di vita per l’umanità. Eleggere rappresentanti di indigeni che difendono la foresta amazzonica mettendo a rischio la propria stessa vita è necessario per garantire l’esistenza del pianeta. La nostra lotta non è importante solo per il Brasile ma per il pianeta”. Non ha dubbi Vanda Ortega del dare la misura dell’importanza di una maggiore rappresentanza per i popoli originari nel parlamento del Brasile di oggi. Esponente della tribù Witoto, appena 450 persone in tutto il paese, Vanda è tra i quasi 200 candidati indigeni che punta a uno scranno a Brasilia. Mai così tanti nella storia. Infermiera, la 35enne ha guadagnato la notorietà nella città di Manaus per la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) “Le nostre candidature devono essere viste come un soffio di vita per l’umanità. Eleggere rappresentanti di indigeni che difendono lamettendo a rischio la propria stessa vita è necessario per garantire l’esistenza del pianeta. La nostranon è importante solo per ilma per il pianeta”. Non ha dubbidel dare la misura dell’importanza di una maggiore rappresentanza per i popoli originari nel parlamento deldi oggi. Esponentetribù Witoto, appena 450 persone in tutto il paese,è tra i quasi 200 candidati indigeni che punta a uno scranno a Brasilia. Mai così tanti nella storia. Infermiera, la 35enne ha guadagnato la notorietà nella città di Manaus per la sua ...

