Elettra Lamborghini, cala il vestito e non c’è il reggiseno (Di domenica 2 ottobre 2022) Elettra Lamborghini fa sempre parlare sul web per le sue foto, la sua bellezza. Oggi l’abbiamo visto con un vestitino che sembra rapidamente calare dalle sue spalle. Bellissima e di grande personalità ha raggiunto il pubblico grazie alla sua simpatia oltre che ovviamente alla sua bellezza. Ha saputo farci e dimostrando la sua intelligenza nella L'articolo chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 2 ottobre 2022)fa sempre parlare sul web per le sue foto, la sua bellezza. Oggi l’abbiamo visto con un vestitino che sembra rapidamentere dalle sue spalle. Bellissima e di grande personalità ha raggiunto il pubblico grazie alla sua simpatia oltre che ovviamente alla sua bellezza. Ha saputo farci e dimostrando la sua intelligenza nella L'articolo chemusica.it.

trash_italiano : Elettra Lamborghini pubblica la lettera inviata dal legale alla produzione del #GFVIP, seguita da una riflessione p… - 10_lasere : RT @cyniqeindolent: Elettra Lamborghini la più furba di tutte. Non ha espresso nemmeno un giudizio sulla situazione con sua sorella perchè… - eremwski : RT @cyniqeindolent: Elettra Lamborghini la più furba di tutte. Non ha espresso nemmeno un giudizio sulla situazione con sua sorella perchè… - gioiacostantin1 : RT @cyniqeindolent: Elettra Lamborghini la più furba di tutte. Non ha espresso nemmeno un giudizio sulla situazione con sua sorella perchè… - stelledibiscoti : Chanel un po' figlia di Elettra Lamborghini però -