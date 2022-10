Ecco perché Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip (Di domenica 2 ottobre 2022) L’ex conduttore di Bim Bum Bam abbandona il reality: aveva mostrato le sue fragilità, affrontato apertamente la depressione e chiesto supporto agli altri concorrenti. «Ma nessuno lo ha aiutato», scrive l’ex moglie. «Le persone in difficoltà vanno aiutate, non sotterrate». E sui social esplode la rabbia dei fan Leggi su vanityfair (Di domenica 2 ottobre 2022) L’ex conduttore di Bim Bum Bam abbandona il reality: aveva mostrato le sue fragilità, affrontato apertamente la depressione e chiesto supporto agli altri concorrenti. «Ma nessuno lo ha aiutato», scrive l’ex moglie. «Le persone in difficoltà vanno aiutate, non sotterrate». E sui social esplode la rabbia dei fan

