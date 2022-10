Ecco perché la rivoluzione socialdemocratica di Lula spaventa il capitalismo internazionale (di D. De Masi) (Di domenica 2 ottobre 2022) Luiz Inácio da Silva, per tutti Lula, è nato nel 1945 in una famiglia poverissima di otto figli nello Stato brasiliano di Pernambuco. Ha fatto il lustrascarpe, il venditore ambulante, l’operaio, il sindacalista. Ha fondato il PT, Partido dos Trabalhadores. Si è sposato tre volte, è stato tre volte in galera e, molto probabilmente, sarà per la terza volta presidente della Repubblica brasiliana. Dal 1964 al 1984 la dittatura militare imprigionò migliaia di oppositori e ne assassinò centinaia; molti intellettuali – da Cardoso a Gilberto Gil, da Oscar Niemeyer a Chico Buarque e Caetano Veloso – furono costretti all’esilio. Lula in quegli anni è stato negli Stati Uniti per approfondire l’organizzazione sindacale, ha fondato il partito e il sindacato di sinistra, ha combattuto la dittatura con l’arma dello sciopero. Dal 1995 al 2003 Fernande Henrique ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022) Luiz Inácio da Silva, per tutti, è nato nel 1945 in una famiglia poverissima di otto figli nello Stato brasiliano di Pernambuco. Ha fatto il lustrascarpe, il venditore ambulante, l’operaio, il sindacalista. Ha fondato il PT, Partido dos Trabalhadores. Si è sposato tre volte, è stato tre volte in galera e, molto probabilmente, sarà per la terza volta presidente della Repubblica brasiliana. Dal 1964 al 1984 la dittatura militare imprigionò migliaia di oppositori e ne assassinò centinaia; molti intellettuali – da Cardoso a Gilberto Gil, da Oscar Niemeyer a Chico Buarque e Caetano Veloso – furono costretti all’esilio.in quegli anni è stato negli Stati Uniti per approfondire l’organizzazione sindacale, ha fondato il partito e il sindacato di sinistra, ha combattuto la dittatura con l’arma dello sciopero. Dal 1995 al 2003 Fernande Henrique ...

