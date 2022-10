stellanera17 : RT @MauritaP: E cosi c’è allarme generale per un sottomarino russo che vaga nei mari, sfugge ai radar e che potrebbe generare uno tsunami n… - MauritaP : E cosi c’è allarme generale per un sottomarino russo che vaga nei mari, sfugge ai radar e che potrebbe generare uno… - Egaleonis : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #1ottobre: #inflazione, carrello della spesa +11,1%. Prezzo del #gas, la #… - parloamestessa : RT @Open_gol: A Palermo l'età degli assuntori di droghe si è abbassata a 12 anni. L'emergenza principale è sul consumo di crack https://t.c… - romi_andrio : RT @Open_gol: A Palermo l'età degli assuntori di droghe si è abbassata a 12 anni. L'emergenza principale è sul consumo di crack https://t.c… -

ilGiornale.it

A dare l'sarà la vittima dell'aggressione, costretta a farsi medicare in ospedale per le lesioni riportate.posto gli uomini della volante e della mobile, al lavoro per tentare di dare un ...Secondo questo studio, pubblicatoBritish Medical Journal, gli uomini che seguono una dieta a ... ma vi sono dei segnali che potrebbero mettere in. Per esempio la presenza del sangue nelle ... È allarme sul megasiluro Poseidon. Mosca muove il sottomarino nucleare In tutta risposta, l'Ucraina ha chiesto di aderire all'Alleanza Atlantica in tempi rapidi. Sul campo di battaglia, intanto, la guerra prosegue. E Kiev continua a rosicchiare terreno prezioso ...L'Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Roma e adesso i nerazzurri sono in ansia anche per Lautaro Martinez ...