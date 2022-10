Dramma in Indonesia, Infantino: “Mondo del calcio sotto shock per quanto successo” (Di domenica 2 ottobre 2022) “Il Mondo del calcio è sotto shock a seguito dei tragici incidenti avvenuti in Indonesia al termine della partita tra Arema FC e Persebaya Surabaya allo stadio Kanjuruhan”. Queste le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel commentare il Dramma in Indonesia con i gravi disordini allo stadio di Malang e oltre centottanta morti nella calca: “Questo è un giorno buio per tutti coloro che sono coinvolti nel calcio e una tragedia oltre ogni comprensione. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita in seguito a questo tragico incidente. Insieme alla FIFA e alla comunità calcistica globale, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle vittime, a ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) “Ildela seguito dei tragici incidenti avvenuti inal termine della partita tra Arema FC e Persebaya Surabaya allo stadio Kanjuruhan”. Queste le parole del presidente della Fifa, Gianni, nel commentare ilincon i gravi disordini allo stadio di Malang e oltre centottanta morti nella calca: “Questo è un giorno buio per tutti coloro che sono coinvolti nele una tragedia oltre ogni comprensione. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita in seguito a questo tragico incidente. Insieme alla FIFA e alla comunità calcistica globale, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle vittime, a ...

