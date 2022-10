Donetsk: le forze russe si ritirano da Lyman (Di domenica 2 ottobre 2022) Le forze russe si sono ritirate da Lyman, una delle città chiave in Donetsk. Crescono i timori che la Russia possa utilizzare armi nucleari in Ucraina. Donetsk: le forze russe si ritirano dalla città di Lyman La Russia ha dichiarato di aver ritirato le truppe da Lyman, città chiave nell’Ucraina orientale che si trova in Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 ottobre 2022) Lesi sono ritirate da, una delle città chiave in. Crescono i timori che la Russia possa utilizzare armi nucleari in Ucraina.: lesidalla città diLa Russia ha dichiarato di aver ritirato le truppe da, città chiave nell’Ucraina orientale che si trova in

