Domenica IN il 2 ottobre | tutti gli ospiti di oggi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 2 ottobre 2022) E’ tempo di passare unapomeriggio in compagnia di Mara Venier con una nuova puntata da non perdere diIN2022, come sempre su Rai 1 in diretta dalle 14, dopo il Tg. E come sempre non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano i nomi digliche terranno compagnia al pubblico della rete in questo pomeriggio. Chi ci sarànel salotto di Mara Venier? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata diIN di, eccole per voi.IN anticipazioni:glidel 22022 Tra glidella puntata diIN dici sarà ...