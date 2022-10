Ansa_ER : Disinnescati i tre ordigni bellici trovati nel Bolognese. Per le operazioni sono state evacuate 5.000 persone #ANSA -

Gli ordigni,bombe d'aereo, del peso di circa 500 libbre (pari a 243 Kg), 250 libbre (pari a 124 kg) e 100 libbre (pari a 52 kg), tutte di fabbricazione statunitense, sono stati trovati in ...Bologna, ordigni bellici fatti esplodere: evacuazione per 5mila persone Evacuazione per circa 5.000 persone a Casalecchio di Reno , in provincia di Bologna, dove devono essere... Disinnescati i tre ordigni bellici trovati nel Bolognese (ANSA) - BOLOGNA, 02 OTT - Alle 11.43 i genieri dell'Esercito del reggimento di Castel Maggiore, hanno disinnescato i tre ordigni bellici, rinvenuti durante i lavori per la realizzazione della viabili ...Evacuazione per circa 5.000 persone a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, per disinnescare tre ordigni bellici.