DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2022 LIVE: Bagnaia sfida Quartararo, aggiornamenti gara (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Highlights qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara – Come vedere la gara in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Thailandia 2022, valevole come diciassettesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Si profila una corsa potenzialmente cruciale nella volata conclusiva per il titolo, con i primi tre della generale racchiusi in 25 punti con ancora 100 punti a disposizione da qui a Valencia. Fabio Quartararo può gestire un vantaggio di 18 punti su Francesco Bagnaia e 25 su Aleix Espargarò, mentre Enea Bastianini è ormai quasi fuori dai giochi a -49 dalla vetta del campionato. A scattare dalla pole ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAHighlights qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione– Come vedere lain tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio della Thailandia, valevole come diciassettesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale. Si profila una corsa potenzialmente cruciale nella volata conclusiva per il titolo, con i primi tre della generale racchiusi in 25 punti con ancora 100 punti a disposizione da qui a Valencia. Fabiopuò gestire un vantaggio di 18 punti su Francescoe 25 su Aleix Espargarò, mentre Enea Bastianini è ormai quasi fuori dai giochi a -49 dalla vetta del campionato. A scattare dalla pole ...

SkySportMotoGP : ?? MOTO3, FOGGIA DETTA LEGGE Dominio assoluto a Buriram, sul podio anche Sasaki e Rossi ?? Ora la Moto2: gara alle 8.… - SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - sportface2016 : #MotoGP, orario e diretta della gara del #ThaiGP - SkySportMotoGP : ??Moto2: ora la gara in Thailandia LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208. Gocce di pioggia, attenzione ai colpi di sc… - WahyuNdien : RT @SkySportMotoGP: ?? Moto3: ora la gara in Thailandia LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #ThaiGP #Moto3 ht… -