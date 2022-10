Diretta Lazio - Spezia 3 - 0: Milinkovic firma il terzo gol di giornata per i biancocelesti. 50esima rete in Serie A per lui. (Di domenica 2 ottobre 2022) 1 minuto fa 72': la Lazio alla ricerca del 4 - 0: la conclusione di Pedro, liberatosi in area di rigore da una tripla marcatura, finisce alta a lato della porta di Dragowski. 8 minuti fa GOL Lazio 62':... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) 1 minuto fa 72': laalla ricerca del 4 - 0: la conclusione di Pedro, liberatosi in area di rigore da una tripla marcatura, finisce alta a lato della porta di Dragowski. 8 minuti fa GOL62':...

repubblica : La Lazio è inarrestabile: batte 4-0 lo Spezia e raggiunge il Milan al secondo posto in classifica in attesa di Atal… - zazoomblog : Diretta Lazio - Spezia 2 - 0: Prima Zaccagni poi Romagnoli: allintervallo doppio vantaggio per i biancocelesti -… - LALAZIOMIA : Lazio-Spezia 3-0, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - qnazionale : Diretta Serie A: le partite di oggi live. Lazio-Spezia in tempo reale - LALAZIOMIA : Diretta Lazio - Spezia (2-0) Serie A 2022 - la Repubblica -