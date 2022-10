DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: Leclerc vuole il successo, Verstappen l’ennesima rimonta! (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 L’ALBO D’ORO DEL GP DI Singapore 2008 Marina Bay Fernando Alonso Renault 2009 Marina Bay Lewis Hamilton McLaren-Mercedes2010 Marina Bay Fernando Alonso Ferrari 2011 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2012 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2013 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes2015 Marina Bay Sebastian Vettel Ferrari 2016 Marina Bay Nico Rosberg Mercedes 2017 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes 2018 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes2019 Marina Bay Sebastian Vettel Ferrari 14.47 Siamo a meno di 20 minuti dal via. I piloti si stanno preparando nelle rispettive vetture, mentre la cornice di pubblico si sta facendo davvero impressionante. Dopo 2 edizioni cancellate, l’attesa è immensa! 14.44 Alcune immagini che spiegano ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 L’ALBO D’ORO DEL GP DI2008 Marina Bay Fernando Alonso Renault 2009 Marina Bay Lewis Hamilton McLaren-Mercedes2010 Marina Bay Fernando Alonso Ferrari 2011 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2012 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2013 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes2015 Marina Bay Sebastian Vettel Ferrari 2016 Marina Bay Nico Rosberg Mercedes 2017 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes 2018 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes2019 Marina Bay Sebastian Vettel Ferrari 14.47 Siamo a meno di 20 minuti dal via. I piloti si stanno preparando nelle rispettive vetture, mentre la cornice di pubblico si sta facendo davvero impressionante. Dopo 2 edizioni cancellate, l’attesa è immensa! 14.44 Alcune immagini che spiegano ...

