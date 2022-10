Dentro Immobile e Kiwior, out Pedro: le ufficiali di Lazio-Spezia (Di domenica 2 ottobre 2022) Lazio Spezia- Ritorna la Serie A anche alle ore 12:30, dopo la vittoria di Roma, Milan e Napoli oggi è il tempo della Lazio di Sarri. Si ritorna in campo e continua alle ore 12:30 con Lazio-Spezia, i Biancocelesti di Maurizio Sarri che vogliono continuare su questa lunghezza d’onda. Dall’altro lato gli Aquilotti di Gotti che, stanno convincendo al massimo in questo inizio di stagione. Le formazioni ufficiali: Partiamo dai padroni di casa che schierano di nuovo tra i pali Ivan Provedel, in difesa spazio a Romagnoli con Patric centrali. Sulle due fascie sinistre Dentro Marusic e Lazzari, in mediana agiranno Sergej Milinkovic-Savic con Luis Alberto supportati da Danilo Cataldi. In attacco Dentro Immobile, superato l’infortunio, in ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 ottobre 2022)- Ritorna la Serie A anche alle ore 12:30, dopo la vittoria di Roma, Milan e Napoli oggi è il tempo delladi Sarri. Si ritorna in campo e continua alle ore 12:30 con, i Biancocelesti di Maurizio Sarri che vogliono continuare su questa lunghezza d’onda. Dall’altro lato gli Aquilotti di Gotti che, stanno convincendo al massimo in questo inizio di stagione. Le formazioni: Partiamo dai padroni di casa che schierano di nuovo tra i pali Ivan Provedel, in difesa spazio a Romagnoli con Patric centrali. Sulle due fascie sinistreMarusic e Lazzari, in mediana agiranno Sergej Milinkovic-Savic con Luis Alberto supportati da Danilo Cataldi. In attacco, superato l’infortunio, in ...

Cobzaa_ : @pap1pap Lancio di 40 metri e tu stai immobile dentro la linea della porta…… - radiosei : #LazioSpezia 64' Fuori Immobile e Lazzari, dentro Pedro e Hysaj. 3-0 - laziocrazia : 63' Parte ufficialmente adesso la nuova campagna 'Mitt a Romero', visti i due cambi appena fatti: dentro Pedro e Hy… - tonyxofan : Oggi può finire pure 7 0 per la Lazio, potete giocarvi la casa che Immobile non la butta dentro manco con le mani. - Tyran75 : @Alex_Cavasinni @Aldito11 Ma chi caxxo marcano ?? Non mi venite a dire che erano a zona con 4 giocatori liberi avve… -