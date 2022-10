De Luca al nuovo Governo | “Subito un Piano per il Lavoro al Sud” VIDEO

(Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Unper ilin modo da occupare 300.000 giovani del sud ed evitare che vadano via. È prioritario per il presidente della regione Campania Vincenzo Deche il, quello che verrà chiamato a lavorare per il futuro dell’Italia dopo le elezioni politiche dello scorso 25 settembre, si impegni su questi temi. Deha esplicitato il suo punto di vista davanti ai microfoni, a margine della sua partecipazione nel pomeriggio di ieri alla cerimonia per la benedizione della prima pietra del Banco alimentare della Campania, a Mercato San Severino. ”Dal mio punto di vista, è necessario tentare di bloccare l’aumento del costo della vita. E poi, varare ilper ilper dare ...

Chiara_Sidera : @astro_luca L'alba di un nuovo grande giorno: in bocca al lupo a tutti voi (e viva il lupo!). - LiveGPit : #WRC Nuova Zelanda day-3: Rovanperä chiude i conti diventando il nuovo campione ?? Luca Pellegrini - BragazziLuca : RT @BragazziLuca: Luca Bragazzi - Cuori disegnati (cartone animato) - mattiamattiaaa : “E ogni riferimento a Matteo Renzi, quello del “nuovo rinascimento arabo” di Bin Salman, è puramente voluto”. [Di… - Lustramele_Luca : @Vikiren_kuroik @simodihno2 @TurboMilan1899 L'unica cosa che ha in più di Leão è il tiro. L'incubo di tutti? Ha inc… -

LaGuida.it

Depotrebbe riservare una poltrona in giunta per un fedelissimo del ministro degli Esteri: ... Una volta completato il passaggio di consegne con ilministro degli Esteri, Di Maio si concederà ...Only Fun Comico Show, ore 21:25 su Nove Ilshow comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers, duo formato da Andrea Pisani ePeracino. Don Luca Lanave nuovo parroco di San Nicolao in Vernante - La Guida Parla il nuovo presidente: «Sarebbe ridicolo imitare il modello di altri grandi festival. Ecco i quattro titoli che vi consiglio. Mi chiamo così perché mio padre amava Jean-Luc Godard. Al Bologna abbi ...Costanzo Jannotti Pecci a tutto campo: dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento al primo anno dell’ex rettore alla guida dell’amministrazione di Palazzo San Giacomo ...