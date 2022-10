Dall'aereo mancato per l'Ungheria al posto da titolare oggi: la strana settimana di Immobile (Di domenica 2 ottobre 2022) Dal viaggio per l'Ungheria interrotto ai piedi dell'aereo al ritorno in campo contro lo Spezia: sono stati sette giorni intensi per Ciro Immobile. Domenica scorsa l'attaccante della Lazio ha lasciato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 ottobre 2022) Dal viaggio per l'interrotto ai piedi dell'al ritorno in campo contro lo Spezia: sono stati sette giorni intensi per Ciro. Domenica scorsa l'attaccante della Lazio ha lasciato ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - dall_nicoletta : RT @Iperborea_: Un'ultima cosa la vorrei: lunedì smerdati in diretta nazionale, ma smerdati veramente, come non è stato mai smerdato nessun… - sportli26181512 : Dall’aereo mancato per l’Ungheria al posto da titolare oggi: la strana settimana di Immobile: Dall’aereo mancato pe… - MAX25369936 : RT @ElMundoDeOlivi1: Attenzione al traffico aereo di questo mese, perché aumenteranno gli aerei privati degli 'Artisti' di Sinistra o pseud… - alessan47586283 : @_Yota_Moteuchi_ Gli USA ( Bill Clinton) , poiché il ragazzo era un militare, non volle che venisse processato sul… -