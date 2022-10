“Da sentirsi male”. Tu sì que vales, Belen Rodriguez e il siparietto a luci rosse. Scena piccantissima (Di domenica 2 ottobre 2022) Incredibile episodio a Tu sì que vales, che ha divertito non poco il pubblico di Canale 5. Protagonista di una Scena davvero inedita è stata Belen Rodriguez, che ha dovuto accettare qualcosa di inaspettato e che è diventato bollente da un momento all’altro. Lei si è subito prestata al gioco, tra le risate dei presenti e soprattutto di Maria De Filippi. Il siparietto è andato in Scena insieme a Gerry Scotti e i telespettatori sono letteralmente impazziti davanti a quegli istanti, che sono subito diventati virali. Ma a Tu sì que vales non c’è stato solo spazio per Belen Rodriguez, ma anche per le critiche a Maria per alcune sue frasi, considerate troppo pesanti, rivolte al Quintetto Volta. Gli utenti hanno reagito così stando al sito ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Incredibile episodio a Tu sì que, che ha divertito non poco il pubblico di Canale 5. Protagonista di unadavvero inedita è stata, che ha dovuto accettare qualcosa di inaspettato e che è diventato bollente da un momento all’altro. Lei si è subito prestata al gioco, tra le risate dei presenti e soprattutto di Maria De Filippi. Ilè andato ininsieme a Gerry Scotti e i telespettatori sono letteralmente impazziti davanti a quegli istanti, che sono subito diventati virali. Ma a Tu sì quenon c’è stato solo spazio per, ma anche per le critiche a Maria per alcune sue frasi, considerate troppo pesanti, rivolte al Quintetto Volta. Gli utenti hanno reagito così stando al sito ...

D3AR_P4TI3NC3 : @43RockLouis non c'è nulla di male a non sentirsi di fare la prima mossa, quindi potrebbe essere che magari cambia… - non_meloricordo : Purtroppo sono stato male e non ho potuto guardare la partita, ho recuperato l'ultima mezz ora Al gol di ballo mi s… - PDeperity : @comedianisdead Che c'è di male nel voler costruire una famiglia, avere una Patria che ci da dei servizi e ci perme… - fluorascent : non sentirsi più tranquilli a parlare di quello che ti fa stare male con nessuno è una sensazione che non auguro a nessuno - Elena45865041 : RT @Giuse_002500: È stata minimizzata una malattia mentale, con frasi orribili che solo a riascoltarle mi vengono i brividi, è inaccettabil… -

La straordinaria potenza di una piccola fede Quindi, non c'è nulla di male nel sentirsi un 'servo inutile', perché c'è sempre di più da fare per Dio, da confidare in Lui . E stare davanti a Lui, servirlo, non è altro che una garanzia di ... Inter Roma, ci prova Calhanoglu dalla distanza, palla fuori di pochissimo Diretta 0 0 ... di sentirsi di nuovo squadra anche nelle grandi serate, come quella di oggi e quella di martedì contro il Barcellona, sempre a San Siro. È uno snodo importantissimo (come lo era quello andato male ... La mente e Meravigliosa Claire D con Fammi Sentire in un Sogno parla di Alzheimer: il video Il brano descrive minuziosamente e poeticamente il dramma che investe la persona malata e i suoi familiari, mantenendo integra la dignità di tutte le persone coinvolte IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TES ... Quindi, non c'è nulla dinelun 'servo inutile', perché c'è sempre di più da fare per Dio, da confidare in Lui . E stare davanti a Lui, servirlo, non è altro che una garanzia di ...... didi nuovo squadra anche nelle grandi serate, come quella di oggi e quella di martedì contro il Barcellona, sempre a San Siro. È uno snodo importantissimo (come lo era quello andato... Stare male quando si commettono errori Il brano descrive minuziosamente e poeticamente il dramma che investe la persona malata e i suoi familiari, mantenendo integra la dignità di tutte le persone coinvolte IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TES ...