Da Pompei il grido per la pace | “Dio perchè la guerra?”

(Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Migliaia di fedeli hanno affollato(Napoli) per la recita della Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario che alle 12 ha riunito in un coro di preghiera le chiese cattoliche di tutta la terra in quella che è stata definita l’Ora del mondo. Una supplica per lache nel contempo anche Papa Francesco ha citato prima della recita dell’Angelus a San Pietro. Nella sua omelia, interamente impostata sulla necessità di riportare lain Ucraina, il cardinale Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero, che ha presieduto la celebrazione sul sagrato, ha sottolineato: “il giusto chiede ragione a Dio dell’iniquità e della violenza del mondo: perché tutto questo, perché il male, perché la?”, ha chiesto il Cardinale, “e così noi, oggi, ...

Made in Pompei

Da qui ild'aiuto lanciato alla comunità: organizzata una raccolta fondi per raggiungere la ... E invece, quel maledetto agosto si trasforma in un inferno per il giovane di. 'Lavorando in ...Ma io nonche la Meloni è fascista: chi la demonizza, paradossalmente, la rafforza, ... Noi siamo quelli che hanno fatto ripartireche stava crollando, perché per noi la frase con la ... Daddy G e la Maschera: al via le prenotazioni per i concerti del Pompei Street Festival “Non voglio mollare, le voglio provare tutte per guarire. Non sono pronto a rinunciare ai miei sogni, ho una vita davanti e non voglio mollare. Una possibilità di migliorare c'è ma ho bisogno del vost ...“Non voglio mollare, le voglio provare tutte per guarire. Non sono pronto a rinunciare ai miei sogni, ho una vita davanti e non voglio mollare. Una possibilità di migliorare c'è ma ho bisogno del vost ...