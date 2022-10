Crisi climatica, i danni della bufera in Sicilia. Il testimone: “L’acqua è salita nel giro di un minuto e mezzo, mai vista una cosa simile” (Di domenica 2 ottobre 2022) Le immagini nelle campagne nei dintorni di Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, dopo il nubifragio che ha colpito la zona nella notte tra venerdì e sabato 1 ottobre. Molti alberi caduti e in alcuni tratti fango e terra lungo le strade.”Quando me ne sono accorto, L’acqua è salita nel giro di un minuto e mezzo, una cosa spaventosa” racconta un abitante, Calogero Fazzello. La sua abitazione e il suo garage sono stati invasi dalL’acqua. “Pioveva, ma era normale. Tutt’a un tratto, quando ho aperto la porta per togliere l’auto, L’acqua era già alta. Ho pensato che se fossi uscito non sarei più rientrato. Ho chiuso tutto e messo i bambini in sicurezza. L’acqua è entrata anche in casa. Il cambiamento climatico c’è per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Le immagini nelle campagne nei dintorni di Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, dopo il nubifragio che ha colpito la zona nella notte tra venerdì e sabato 1 ottobre. Molti alberi caduti e in alcuni tratti fango e terra lungo le strade.”Quando me ne sono accorto,neldi un, unaspaventosa” racconta un abitante, Calogero Fazzello. La sua abitazione e il suo garage sono stati invasi dal. “Pioveva, ma era normale. Tutt’a un tratto, quando ho aperto la porta per togliere l’auto,era già alta. Ho pensato che se fossi uscito non sarei più rientrato. Ho chiuso tutto e messo i bambini in sicurezza.è entrata anche in casa. Il cambiamento climatico c’è per ...

lauincrisis : RT @FrankiePotassio: Le aziende che ci hanno usato in full smartworking ora ci obbligano ad andare a lavorare in ufficio. Allora la benzina… - gonufrio : RT @LuMo71: I percorsi non presi, i tragici ritardi della storia Se gli USA non avessero avuto le sciagure delle presidenze Reagan la rivo… - sgurz : RT @LuMo71: I percorsi non presi, i tragici ritardi della storia Se gli USA non avessero avuto le sciagure delle presidenze Reagan la rivo… - francesca_bria : RT @FBK_research: Da #batterie a comunità energetiche #startup alla prova della transizione ecologica ?? - OfficialTozzi : RT @LuMo71: I percorsi non presi, i tragici ritardi della storia Se gli USA non avessero avuto le sciagure delle presidenze Reagan la rivo… -