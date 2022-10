Covid oggi Toscana, 1.514 contagi e nessun morto: bollettino 2 ottobre (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.514 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 ottobre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 293 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.221 con test rapido, fa salire il numero totale dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia a 1.409.490e rappresenta lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (744 persone) e raggiungono quota 1.361.411 (96,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 37.294 positivi, +2,1% rispetto a ieri. ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.514 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 293 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.221 con test rapido, fa salire il numero totale deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia a 1.409.490e rappresenta lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (744 persone) e raggiungono quota 1.361.411 (96,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 37.294 positivi, +2,1% rispetto a ieri. ...

RobertoBurioni : Mi sono vaccinato con la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio… - WRicciardi : Consequenziale Covid. Impennata dei contagi: in una settimana cresciuti del 33%. Oggi… - annoupanoux : RT @G87957225: Oggi ci sono le elezioni in Brasile. Incrociamo le dita affinché Lula vinca. Ricordiamo le prodezze di Bolsonaro: pessima ge… - galata_mf : RT @Virna25marzo: 'Meglio un uovo oggi che il COVID domani .La quarta dose funziona' Burioni is back esattamente con le stesse bugie e le… - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Toscana, 1.514 contagi e nessun morto: bollettino 2 ottobre ??Leggi di più su -