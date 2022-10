Covid, le notizie di oggi. Il bollettino: 34.479 casi e 38 decessi, tasso 18,8% (Di domenica 2 ottobre 2022) I dati del nuovo bollettino del Ministero della Salute. Intanto, secondo il monitoraggio dell'Iss, l'occupazione delle intensive è stabile all' 1,4%, i ricoveri salgono al 6%. 5 regioni a rischio alto e 16 moderato. Firmata l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli strutture sanitarie e nelle Rsa Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 ottobre 2022) I dati del nuovodel Ministero della Salute. Intanto, secondo il monitoraggio dell'Iss, l'occupazione delle intensive è stabile all' 1,4%, i ricoveri salgono al 6%. 5 regioni a rischio alto e 16 moderato. Firmata l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli strutture sanitarie e nelle Rsa

