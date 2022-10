Covid in Toscana | buona notizia | nessun decesso | oggi 2 ottobre Ma sono 1 514 i nuovi contagi

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ladi, domenica 22022, è che nonstati registrati decessi per coronavirus in. Ma è ancora alto, 1.514, il numero deiati: 293stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.221 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale a 1.409.490 L'articolo proviene da Firenze Post.

